Кинув гранату на подвір’я депутата: на Закарпатті затримано чоловіка
В результаті вибуху ніхто не постраждав
На Закарпатті викрито та затримано 27-річного мешканця Мукачева, який кинув гранату у двір будинку депутата Закарпатської обласної ради. Подробиці розповіла Закарпатська обласна прокуратура.
Чоловіка затримали за підозрою в умисному знищенні чужого майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України). Подія сталася 23 січня, від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно потерпілого. Сума збитків наразі встановлюється.
Підозрюваного затримали у неділю, 28 січня, в Ужгороді. В його особистих речах правоохоронці знайшли ще одну гранату – РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав до моменту вилучення.
Викриття правопорушення прокурорами здійснено спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції Закарпаття та спецпризначенцями КОРДу.
Нагадаємо, у квартирі багатоповерхівки в Кременчуці Полтавської області вибухнула граната. Від вибуху постраждав мешканець квартири 1968-го року народження. Також у помешканні перебувала жінка, але вона не постраждала.
Як раніше повідомлялося, двоє людей дістали поранення внаслідок вибуху гранати в місті Червоноград у Львівській області. Попередньо, вибух стався біля міського кладовища внаслідок необережного поводження з ручною гранатою. Постраждалі стверджують, що вони знайшли гранату.
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