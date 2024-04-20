Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених – підліток

19 квітня під обстрілами були Куцурубська та Очаківська громади Миколаївської області

Під ворожий удар потрапив житловий будинок у Солончаках

Російські окупанти вчора, 19 квітня, обстріляли село Солончаки на Миколаївщині. Унаслідок цього загинула жінка, постраждали літній чоловік і 14-річний хлопець. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нині обидва поранені перебувають у лікарні. Їхній стан стабільний, надається вся необхідна медична допомога. Також було пошкоджено житловий будинок у Солончаках.

Також, за даними Кіма, у ніч на 20 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено російський розвідувальний дрон.

Крім того, вчора обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що сьогодні рано-вранці російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту промисловості в Запоріжжі. Минулося без постраждалих.

Крім того, сьогодні о 06:44 в Одесі пролунав вибух. Через хвилину в області було оголошено повітряну тривогу.

До слова, ввечері 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Триває 787-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення на фронті.