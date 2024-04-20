Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених – підліток

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених – підліток
19 квітня під обстрілами були Куцурубська та Очаківська громади Миколаївської області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під ворожий удар потрапив житловий будинок у Солончаках

Російські окупанти вчора, 19 квітня, обстріляли село Солончаки на Миколаївщині. Унаслідок цього загинула жінка, постраждали літній чоловік і 14-річний хлопець. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нині обидва поранені перебувають у лікарні. Їхній стан стабільний, надається вся необхідна медична допомога. Також було пошкоджено житловий будинок у Солончаках.

Також, за даними Кіма, у ніч на 20 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено російський розвідувальний дрон.

Крім того, вчора обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що сьогодні рано-вранці російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту промисловості в Запоріжжі. Минулося без постраждалих. 

Крім того, сьогодні о 06:44 в Одесі пролунав вибух. Через хвилину в області було оголошено повітряну тривогу. 

До слова, ввечері 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Триває 787-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення на фронті.

Теги: війна Миколаївщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський: Найважливiше, що я досі українець
«Так, ми маємо план контрнаступу». Інтерв'ю президента Зеленського Bild Інтерв’ю
10 квiтня, 22:05
МАГАТЕ стурбоване тим, що Ізраїль може вдарити по ядерних об'єктах Ірану
МАГАТЕ стурбоване тим, що Ізраїль може вдарити по ядерних об'єктах Ірану
16 квiтня, 04:07
Унаслідок обстрілу Дніпра почалася пожежа
Виникли пожежі, є постраждалі: наслідки атаки на Дніпро
18 квiтня, 12:52

Події в Україні

У Києві та більшості областей оголошена повітряна тривога
У Києві та більшості областей оголошена повітряна тривога
У Дніпрі завершилася рятувальна операція: що відомо про жертв атаки (фото)
У Дніпрі завершилася рятувальна операція: що відомо про жертв атаки (фото)
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених – підліток
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених – підліток
Вибухи в Запоріжжі: влада назвала ціль окупантів
Вибухи в Запоріжжі: влада назвала ціль окупантів
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 31 атаку окупантів – Генштаб
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 31 атаку окупантів – Генштаб
Аналітики заявили, що українські можливості ППО залишаються обмеженими та деградованими
Аналітики заявили, що українські можливості ППО залишаються обмеженими та деградованими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
42K
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
25K
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України
24K
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
6614
Кремль погрожує вбивати українців, навіть якщо настане перемир'я
5051
Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Вчора, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Вчора, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Вчора, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Вчора, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Вчора, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Вчора, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua