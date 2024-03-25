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Атака дронів на Миколаївщину: рятувальники показали наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Миколаївщину: рятувальники показали наслідки (фото)
Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки поруч
фото: пресслужба ДСНС

Вогнеборці загасили дві пожежі, які виникли внаслідок влучення та падіння уламків збитого БпЛА

У ніч на 25 березня російські загарбники атакували Миколаївську область дронами. Унаслідок ударів є постраждалі та руйнування.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Як зазначається, вогнеборці загасили дві пожежі, які виникли внаслідок влучення та падіння уламків збитого БпЛА.

«Внаслідок падіння уламків збитого БпЛа на територію приватного сектору у Миколаєві, сталося часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки поруч. Виникла пожежа будинку та двох легкових авто, яку було оперативно ліквідовано», – зазначають в ДСНС.

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За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 з них госпіталізовано, іншим надано першу допомогу на місці.

«У Миколаївському районі області ворог поцілив по одному з об’єктів, що спричинило займання на його території. Пожежу оперативно ліквідовано, постраждалих і травмованих немає», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, нічна атака росіян зосереджувалась на Одеській та Миколаївській областях. Перед ударом дронів ворог випустив радіолокаційну ракету, намагаючись знешкодити спроможність ППО.

Триває 761-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнення. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Теги: ДСНС Миколаїв Миколаївщина обстріл пожежа

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