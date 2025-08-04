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У монастирі на Хмельниччині вбили військового? Поліція роз'яснила ситуацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У монастирі на Хмельниччині вбили військового? Поліція роз'яснила ситуацію
фото: frankivsk.police (ілюстративне)

3 серпня до поліції надійшло повідомлення, про те що по вул. Івана Федорова на території монастиря помер чоловік

У соціальних мережах поширюється інформація про те, що у Старокостянтинові на території монастиря УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ. Ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Вчора, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення, про те що по вул. Івана Федорова на території монастиря помер чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та медики. Тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 115 з приміткою «Природня смерть». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

До слова, прокурорами Хмельницької обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами викрито масштабну схему зловживань, внаслідок якої державному бюджету завдано понад 10 млн грн збитків, а також виявлено незадеклароване майно на понад 30 млн грн.

За результатами розслідування 13 особам повідомлено 14 підозр за фактами розтрати бюджетних коштів, зловживання владою або службовим становищем, незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації (ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Теги: Хмельниччина церква Національна поліція України

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