28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі

28 липня відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитом, День PR-фахівця, День Незалежності Республіки Перу. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.

Всесвітній день боротьби з гепатитом

Цей день має на меті підвищити обізнаність про вірусні гепатити, їх профілактику, діагностику та лікування. Гепатит – це група інфекційних захворювань, що вражають хворобу. Найбільш поширеними є гепатити А, В, С, D та Е. Вони можуть призвести до серйозних ускладнень, таких як цироз та раки захворювання.

У рамках цього дня проводяться інформаційні кампанії, освітні заходи, безкоштовне тестування на гепатити, консультації лікарів та інші заходи. Особливо увага відноситься до групи ризику, таким як люди, які вживають ін'єкційні наркотики, медичні працівники, люди з хронічними захворюваннями та інші.

День PR-фахівця

Сьогодні, 28 липня, у світі відзначається День PR-фахівця – професіоналів, які будують мости між організаціями та їхніми аудиторіями, формують репутацію брендів та допомагають досягти бізнес-цілей.

PR-фахівці – це справжні майстри комунікацій, які володіють різноманітними інструментами та техніками для ефективної взаємодії з громадськістю, медіа, партнерами та іншими стейкхолдерами. Вони створюють та розширюють інформацію, організовують заходи, керують кризовими ситуаціями та майбутні довгострокові відносини.

Робота PR-фахівця вимагає не лише професійних знань та навичок, а й креативності, стратегічного мислення, комунікабельності та здатності швидко адаптуватися до змін. Це професія, яка постійно розвивається та вимагає від фахівців постійного навчання та самовдосконалення.

У День PR-фахівця ми вітаємо всіх представників цієї чудової професії та бажаємо їм успіхів у їхній важливій та відповідальній роботі. Нехай ваша комунікація завжди буде ефективною, ваша репутація – бездоганною, а ваші проєкти – успішними!

День Незалежності Республіки Перу

Сьогодні Перу відзначає свою незалежність, здобуту 28 липня 1821 року після тривалої боротьби проти іспанського колоніального панування. Цей день є символом національної єдності та гордості, нагадуванням про героїчне минуле та прагнення до кращого майбутнього.

Шлях до незалежності був довгим та складним. Під проводом аргентинського генерала Хосе де Сан Мартіна перуанці почали боротьбу за свою свободу. Легенда розповідає, що саме сон Сан Мартіна, в якому він побачив червоних фламінго на білому небі, надихнув його на створення перуанського прапора – символу пролитої крові та незламного духу народу.

28 липня 1821 року на головній площі Лімі генерал Сан Мартін урочисто проголосив незалежність Перу, піднявши національний прапор та вигукнувши: «Хай живе країно! Хай живе свобода! Хай живе незалежність! »

День незалежності Перу – це яскраве та барвисте свято, яке відзначається по всій країні. Традиційно святкування розпочинається з урочистого звернення Президента, яке розповідає про досягнення країни за останній рік. Потім у містах проходять військові паради, демонструючи силу та міть перуанської армії. У соборі Ліми цього року урочиста міста за участю архієпископа Ліми та високопосадовців.

Вечорами міста осяваються феєрверками, а на площах та вулицях лунає музика та відбуваються танці. Перуанці святкують свою незалежність з розмахом, насолоджуючись національною кухнею, співами та веселощами.

Яке сьогодні релігійне свято

28 липня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Прохор спочатку супроводжував апостола Петра, а потім став єпископом у Нікомідії. Він був супутником апостола Іоанна Богослова, разом з яким був засланий на острів Патмос, де записав Відкровення. Повернувшись до Нікомідії, навернув язичників до Христа і прийняв мученицьку смерть в Антіохії.

Никанор постраждав того ж дня, коли був побитий камінь першомученик архідіякон Стефан. Тимон був єпископом міста Басторії в Аравії. За проповідь Євангелія його кинули в піч, але він вийшов неушкодженим. За переказами, помер розп'ятим на хресті.

Пармен проповідував у Македонії. Зацією версією, помер від хвороби, за іншою – прийняв мученицьку смерть за часів імператора Траяна. Ці святі апостоли важливу роль у поширенні християнства та зміцненні віри серед перших християн. Їхнє життя та мученицька смерть служить прикладом відданості Богу та готовності пожертвувати своїм життям заради віри.

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Що не можна робити цього дня

Не слід відмовляти у допомозі.

Заборонено шити, вишивати і в'язати.

Не можна лихословити, лаятися чи пліткувати.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: мурахи будують високі мурашники – зима прийде рано і буде холодною;

високо пливуть хмари до сухої та теплої погоди;

вранці на траві багато роси – чекайте на гарну погоду вдень;

вночі на небі яскраві мерехтливі зорі – вдень піде гроза.

Пам’ятні події 28 липня

1497 – у таборі під Заславом великий князь литовський Олександр видає грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право;

1588 – біля британського узбережжя з'являються кораблі Непереможної Армади, що відпливли з Лісабона на завоювання Королівства Англія;

1648 – закінчується довгоденний кровопролитний бій кварцяного війська Речі Посполитої проти козацько-селянських сил Кривоноса під Полонним;

1821 – Перу оголошує незалежність від Іспанії;

1834 – відкривається Київський університет;

1858 – відбитки пальців вперше використовують для ідентифікації;

1862 – починається золота лихоманка у Монтані (США);

1896 – у Флориді засновують місто Маямі;

1900 – у Коннектикуті Луїс Лассінг готує перший гамбургер;

1914 – починається Перша світова війна;

1916 – заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію;

1959 – у Великій Британії вводять поштові індекси та встановлюють сортувальні машини;

1991 – створюють Союз офіцерів України;

1992 – в Ісламській Державі Афганістан жінкам забороняють з'являтися на телебаченні;

1994 – приймають конституцію Молдови;

2014 – українські війська звільняють від російських окупантів Авдіївку.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Василь, Юхим, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Олена, Анастасія, Антоніна, Ірина.