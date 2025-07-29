Екскерівник Держгеокадастру на Хмельниччині отримав нову підозру

За даними слідства, через дії Василя Василенка держава втратила майже 2,5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому очільнику Держгеокадастру у Хмельницькій області. Він є фігурантом ще декількох розслідувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, підозру отримав Василь Василенко. У вересні 2017 року він обійняв посаду начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

Правоохоронці зазначають, що у 2021 році посадовець незаконно оформив документи для передачі у приватну власність земель Борисівської сільської ради Шепетівського району, які є власністю територіальної громади. Дії посадовця призвели до збитків державі майже 2 млн 500 тис. грн.

«Загалом було підготовлено та видано 27 наказів щодо передачі підставним особам ділянок на загальну площу у 49 га загальною вартістю 2,4 млн грн. Зрештою землі перейшли у володіння до двох осіб, а вже у 2023 році на вказаній території почав функціонувати кар’єр із видобування піску, гравію, глин і каоліну. Наразі вирішується питання щодо арешту вказаних ділянок та повернення їх у власність громади, а також можливість відшкодування збитків державі», – йдеться в заяві.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Колишній очільник Держгеокадастру у Хмельницькій області є фігурантом ще кількох розслідувань. Загалом ДБР викрило протиправну видачу посадовцем підставним особам 135 га на загальну суму понад 6,5 млн грн. У суді вже слухається справа щодо оборудки із землями Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району. У жовтні минулого року до суду передано справу за фактом видачі 70 га в межах Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району.

Нагадаємо, колишній начальник Держгеокадастру у Чернівецькій області, який наразі обіймає аналогічну посаду в іншій західній області, отримав підозру. Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роздачі землі на понад 2 млн грн.

Раніше Служба безпеки України викрила ексчиновника Держгеокадастру, який привласнив майже третину земель місцевої громади на Житомирщині.