Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Екскерівник Держгеокадастру на Хмельниччині отримав нову підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Екскерівник Держгеокадастру на Хмельниччині отримав нову підозру
Колишній очільник Держгеокадастру у Хмельницькій області є фігурантом кількох розслідувань
фото: dbr.gov.ua/ДБР

За даними слідства, через дії Василя Василенка держава втратила майже 2,5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому очільнику Держгеокадастру у Хмельницькій області. Він є фігурантом ще декількох розслідувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, підозру отримав Василь Василенко. У вересні 2017 року він обійняв посаду начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

Правоохоронці зазначають, що у 2021 році посадовець незаконно оформив документи для передачі у приватну власність земель Борисівської сільської ради Шепетівського району, які є власністю територіальної громади. Дії посадовця призвели до збитків державі майже 2 млн 500 тис. грн.

«Загалом було підготовлено та видано 27 наказів щодо передачі підставним особам ділянок на загальну площу у 49 га загальною вартістю 2,4 млн грн. Зрештою землі перейшли у володіння до двох осіб, а вже у 2023 році на вказаній території почав функціонувати кар’єр із видобування піску, гравію, глин і каоліну. Наразі вирішується питання щодо арешту вказаних ділянок та повернення їх у власність громади, а також можливість відшкодування збитків державі», – йдеться в заяві.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Колишній очільник Держгеокадастру у Хмельницькій області є фігурантом ще кількох розслідувань. Загалом ДБР викрило протиправну видачу посадовцем підставним особам 135 га на загальну суму понад 6,5 млн грн. У суді вже слухається справа щодо оборудки із землями Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району. У жовтні минулого року до суду передано справу за фактом видачі 70 га в межах Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району.

Нагадаємо, колишній начальник Держгеокадастру у Чернівецькій області, який наразі обіймає аналогічну посаду в іншій західній області, отримав підозру. Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роздачі землі на понад 2 млн грн.

Раніше Служба безпеки України викрила ексчиновника Держгеокадастру, який привласнив майже третину земель місцевої громади на Житомирщині.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина Держгеокадастр підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нетішин після сильної зливи
Місто на Хмельниччині пережило 8-годинну зливу (фото, відео)
Сьогодні, 08:49
Підозру оголошено заочно, оскільки фігурант перебуває за межами України
Активіст Гусаков отримав підозру
24 липня, 21:38
Обстрілом Одеси командував російський полковник Євгеній Лєдєрер
Ідентифіковано російського полковника, який командував атакою «Іскандера» на Одесу
17 липня, 17:14
Правоохоронці затримали підозрюваного «на гарячому»
Робота в ДБР за $20 тис. Харків’янин вигадав шахрайську схему, але щось пішло не так
11 липня, 11:01
ДБР передало до суду справу про переплату майже 10 млн грн на закупівлі для військових
На Дніпропетровщині посадовець, який наживався на закупівлі ліжок для армії, піде під суд
8 липня, 13:12
ДБР викрило схему привласнення бюджетних коштів, виділених на оборону України
Перепродаж дров для ЗСУ. На Миколаївщині посадовець вигадав незаконну схему, щоб розбагатіти
8 липня, 11:34
Агентка РФ залишила вибухівку в номері готелю та встановила камеру для зйомки підриву
СБУ «на гарячому» затримала агентку РФ, яка планувала підірвати готель у Рівному
8 липня, 10:22
СБУ та ОГП повідомили про підозру експосадовцю Міноборони
Ексчиновник Міноборони підозрюється у розкраданні 33 млн грн на закупівлях озброєнь
2 липня, 19:30
У суді батьки заявили: про інцидент із птахом дізналися від правоохоронців і провели бесіди зі своїми дітьми
На Хмельниччині суд покарав батьків підлітків, які вбили птаха
30 червня, 11:18

Кримінал

Екскерівник Держгеокадастру на Хмельниччині отримав нову підозру
Екскерівник Держгеокадастру на Хмельниччині отримав нову підозру
Побив та прикував дружину на 10 діб. Суд ухвалив несподіване рішення щодо закарпатця
Побив та прикував дружину на 10 діб. Суд ухвалив несподіване рішення щодо закарпатця
Зловживання службовим становищем. На Хмельниччині 13 посадовців отримали підозри
Зловживання службовим становищем. На Хмельниччині 13 посадовців отримали підозри
Яйця по 17 грн. Суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Глиняну
Яйця по 17 грн. Суд заочно заарештував постачальницю харчів для ЗСУ Глиняну
Глава Вищого антикорупційного суду пояснила, чим небезпечні обшуки без судового рішення
Глава Вищого антикорупційного суду пояснила, чим небезпечні обшуки без судового рішення
Експрезидент «Міжнародних авіаліній» отримав підозру в ухиленні від податків
Експрезидент «Міжнародних авіаліній» отримав підозру в ухиленні від податків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2025
54K
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
9763
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
7186
Глава Вищого антикорупційного суду пояснила, чим небезпечні обшуки без судового рішення
5655
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі

Новини

Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua