ПЦУ вперше провела богослужіння в Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври

Митрополит Епіфаній вперше звершив молитву в церкві на честь преподобного Феодосія Печерського в Дальніх печерах

Українська молитва лунає у верхній Лаврі вже два з половиною роки й сьогоднішня подія знаменує перший крок до постійної присутності ПЦУ і в нижній частині святині

У середу, 23 липня, в печерах Києво-Печерської лаври відбулося перше богослужіння Православної церкви України, яке очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Про це, як повідомляє «Главком», пише lb.ua.

Предстоятель ПЦУ сказав, що Києво-Печерська Лавра є святинею в першу чергу завдяки подвигам її преподобних отців, їхній молитві, їхньому прикладу самовідданого аскетичного життя.

«Тисячу років примножувався цей неоціненний духовний скарб, видимим виявом якого ми маємо святі мощі Печерських отців, які спочивають у місці їхнього подвигу», - сказав він.

Епіфаній нагадав, що у верхній Лаврі українська молитва лунає вже два з половиною роки, а сьогоднішня подія знаменує перший крок до постійної присутності ПЦУ і в нижній частині святині.

«Ми маємо надію, що така молитва зможе тут звучати і надалі, звучати регулярно, що українське духовенство і паломники матимуть можливість не лише відвідувати лавру, але і молитися до отців Печерських біля їхніх святих мощей. Бо лавра - це в першу чергу місце щирої молитви. Так вона розпочиналася. І такою вона має бути довіку», - зазначив Епіфаній.

Під час богослужіння лунали молитви за український народ та воїнів, які боронять свободу і Незалежність нашої держави.

Епіфаній зауважив, що духовна боротьба не менш важлива, і попри всі труднощі процес повернення Лаври до української Церкви є незворотним.

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Пресслужба ПЦУ зазначила, що разом із Предстоятелем автокефальної Православної Церкви України під час молебню на закликання допомоги Святого Духа перед початком усякого доброго діла молилися намісник Лаври єпископ Бориспільський Авраамій, братія обителі, запрошене духовенство та представники Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» на чолі зі Світланою Котляревською.

Нагадаємо, в Успенському соборі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» відкрилася виставка «Трійця Святая, слава Тобі», що вперше об'єднала понад три десятки експонатів, присвячених образу Пресвятої Трійці. Серед представлених шедеврів – ікони, гаптовані вироби, гравюри та предмети золотарства.

Також Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпочинає реставрацію великого іконостаса Успенського собору за фінансової підтримки Благодійного Фонду «Українська Лавра».