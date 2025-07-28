Зловживання службовим становищем. На Хмельниччині 13 посадовців отримали підозри

За результатами розслідування 13 особам повідомлено 14 підозр за фактами розтрати бюджетних коштів, зловживання владою або службовим становищем, незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації

Троє депутатів міських рад не задекларували у своїх деклараціях майно на загальну суму понад 30 млн грн

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами викрито масштабну схему зловживань, внаслідок якої державному бюджету завдано понад 10 млн грн збитків, а також виявлено незадеклароване майно на понад 30 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За результатами розслідування 13 особам повідомлено 14 підозр за фактами розтрати бюджетних коштів, зловживання владою або службовим становищем, незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації (ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Серед підозрюваних – посадовці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівники комунальних підприємств і приватних компаній, зокрема:

Начальник Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області (нині обіймає посаду у Волинській ОДА) – видав незаконні накази про передачу у власність третім особам 49 га земель сільськогосподарського призначення;

Керівник аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС у Хмельницькій області – під час державних закупівель у воєнний час забезпечив приватному підприємству необґрунтоване завищення вартості рятувальних комплектів;

Начальник відділу благоустрою Хмельницької міськради, в.о. директора КП «Парки та сквери» та директор товариства-підрядника – у змові заволоділи коштами бюджету при влаштуванні громадської вбиральні;

В. о. голови Ярмолинецької селищної ради, інженер технагляду та директор товариства – підозрюються у розтраті коштів, виділених на ремонт доріг та закупівлю генераторів;

Голова Полонської міської ради – не вніс змін до контракту комунального закладу, внаслідок чого його керівництву безпідставно виплачувалися завищені суми заробітної плати;

В. о. голови Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради – вніс неправдиві дані до рішень сесії щодо повернення пайової участі, що спричинило розтрату бюджетних коштів.

Крім того, за даними розслідування, троє депутатів міських рад не задекларували у своїх деклараціях майно на загальну суму понад 30 млн грн. Досудове розслідування триває. Вживаються заходи щодо забезпечення відшкодування завданих збитків та виявлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 24 липня двоє прокурорів: один колишній, один діючий – отримали підозри. За словами Кравченка, йдеться про заступника керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини. Йому інкримінують організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів, пособництво у фальсифікації доказів. Другий, хто отримав підозру – це колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини.