Затверджено новий Кабмін, повернуто тіла тисячі загиблих військових. Головне за 17 липня

17 липня Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду

Зеленський назвав імʼя нового посла України в США, Держава Україна дала строк УПЦ МП розірвати стосунки з РПЦ, Рада призначила новий уряд. «Главком» склав добірку новин 17 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Держава Україна дала строк УПЦ МП розірвати стосунки з РПЦ

За результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

Відповідно до законодавства, Київська митрополія УПЦ зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року. З приписом про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації можна ознайомитися за посиланням.

Зокрема, затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури (є частиною) або пов’язані зі структурою Київської митрополії УПЦ.

До переліку включено:

релігійні організації, керівники яких за статутом про управління УПЦ входять до складу Собору єпископів УПЦ, що скликається і очолюється митрополитом Київським і всієї України;

релігійні організації, засновником яких є Київська митрополія УПЦ, відповідно до закону та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Перелік сформовано відповідно до чинного законодавства та доступний для ознайомлення за посиланням.

Зеленський назвав імʼя нового посла України в США

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – зазначив він.

За словами Зеленського, Стефанішина брала участь у перемовинах із США про новий формат економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. «Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії», – додав глава нашої держави.

Рада призначила новий уряд

Сьогодні, 17 липня, Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. Про це повідомляє «Главком».

До нового уряду увійшли:

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністр енергетики;

Наталія Калмикова – міністр ветеранів;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.

фото: Telegram/Олександр Федієнко

Хто голосував за новий старий склад уряду:

«Слуга народу» – 194;

«ЄС» – 0;

«Батьківщина» – 0;

«За життя та мир» – 13;

«Голос» – 1;

«Довіра» – 15;

«За майбутнє» – 13;

«Відновлення України» – 10;

Позафракційні – 7.

фото: Telegram/Залізний нардеп

У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості. Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство.

Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.

Зокрема, Верховна Рада перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. «За» – 271 голос. А Денис Шмигаль став міністром оборони України.

Перед тим Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»

Наприкінці липня – на початку серпня у застосунку «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки для педагогів та осіб, які одружені на людині з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

Так, відстрочки зможуть отримати:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти – якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої чи другої групи – якщо статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Чиновниця наголосила, що згодом відстрочку у «Резерв+» зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю. «Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн – без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій», – додала вона.

Україна повернула тіла тисячі загиблих військовослужбовців

За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначає координаційний штаб, за твердженням російської сторони тіла належать громадянам України. Правоохоронні органи проведені всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.