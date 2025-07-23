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23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 липня – Всесвітній день китів і дельфінів
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна планувати відпочинок на природі

23 липня відзначається День Революції в Єгипті та Всесвітній день китів та дельфінів. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Теофіла та ін.

День революції в Єгипті 

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Єгипет відзначає День Революції, який є національним святом країни. У цей день 1952 року відбулася революція, яка поклала край монархії та проголосила Єгипет республікою. Рух «Вільні офіцери», очолюваний молодими військовими, скинув короля Фарука I та встановив новий політичний лад. Ця подія стала поворотним моментом в історії Єгипту, відкривши шлях до соціальних та економічних реформ. День Революції є символом національної єдності та гордості, днем, коли єгиптяни згадують свою історію та прагнення до кращого майбутнього.

Всесвітній день китів і дельфінів

23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

23 липня світ відзначає Всесвітній день китів і дельфінів, свято, присвячене цим величним і розумним морським ссавцям. Цей день є особливим, оскільки саме 23 липня 1982 року Міжнародна китобійна комісія ухвалила історичне рішення про заборону комерційного китобійного промислу, яке набуло чинності у 1986 році.

Всесвітній день китів і дельфінів – це не просто свято, це заклик до дії. Це день, коли ми можемо дізнатися більше про цих дивовижних тварин, їх важливість для екосистеми океану та загрози, з якими вони стикаються. Це день, коли ми можемо об'єднатися, щоб захистити китів і дельфінів від забруднення, незаконного вилову та інших небезпек.

Цей день має особливе значення для України, адже Чорне море є домом для кількох видів дельфінів. На жаль, ці тварини також страждають від людської діяльності, зокрема від забруднення моря та військових дій. Тому важливо пам'ятати про відповідальність кожного з нас за збереження цих унікальних створінь.

Всесвітній день китів і дельфінів – це можливість підтримати організації, які займаються захистом морських ссавців, зменшити використання пластику та інших забруднювачів, обирати екологічно відповідальний туризм та поширювати інформацію про важливість збереження китів і дельфінів. Разом ми можемо зробити світ кращим місцем для цих дивовижних тварин та для нас самих.

Яке сьогодні релігійне свято

23 липня православні християни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського, видатного духовного діяча та засновника Києво-Печерської лаври. Антоній Печерський, родом з міста Любеч, з юних років обрав шлях чернецтва.

Він розпочав свій духовний подвиг у власноруч викопаній печері, яка стала початком Антонієвого монастиря. Згодом Антоній продовжив свій шлях на святій горі Афон, де й донині збереглася його печера. Наприкінці 40-х років XI століття Антоній повернувся на Русь та оселився у печері на березі Дніпра. З часом навколо нього зібралася група однодумців, які прагнули до чернечого життя.

Антоній призначив їхнім ігуменом Варлаама, а сам знову усамітнився. Пізніше він повернувся до Києво-Печерського монастиря, але через конфлікт з князем Ізяславом Ярославовичем перебрався до Чернігова, де заснував новий печерний монастир. У 1073 році Антоній повернувся до Києва та заклав кам'яний Успенський собор Києво-Печерського монастиря.

Свій земний шлях він завершив в одному зі скитів монастиря. Преподобний Антоній Печерський був канонізований православною церквою на межі XIII-XIV століть. Його життя та діяльність є прикладом глибокої віри, аскетизму та відданості Богові.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто підмітати у хаті і прибирати на подвір'я. Також ходіть до водойм.
  • Не бажано сьогодні планувати відпочинок на природі.
  • Також не варто у цей день виконувати жодних фінансових операцій, аби не накликати проблем з грішми;
  • Не слід влаштовувати гучних гулянь і застіль, аби не свято не закінчилось слізьми.
  • Стригти волосся. Одягати брудний одяг. Це може привести до хвороб.

Народні прикмети

  • Якщо вночі у цей день гроза, то вдень буде тепла погода.
  • Якщо жаби вилізли на берег та стрибають, буде приємна погода.
  • Якщо 23 липня припадає на п’ятницю або середу, і в цей день гримить грім – значить, риба буде добре ловитися.
  • Різкий грім на Антонія – ознака, яка говорить про те, що буде невеликий дощ. Гучний грім – чекай зливи.

Пам’ятні події 23 липня

  • 1992 – Верховна Рада Абхазії проголосила незалежність від Грузії.
  • 1990 – Леонід Кравчук обраний головою Верховної Ради УРСР.
  • 1980 – Запуск космічного корабля Союз – 37 з першим космонавтом з Азії, в'єтнамцем Фам Туаном.
  • 1979 – Аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики в Ірані.
  • 1975 – Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних риболовних суден.
  • 1974 – Повалення диктатури «чорних полковників» у Греції.
  • 1965 – Прем'єра комедії Леоніда Гайдая «Операція» «И» та «інші пригоди Шурика».
  • 1951 –  Відкриття штаб-квартири НАТО у Рокенкорті (Франція).
  • 1944 – Червоноармійські війська звільнили в'язнів концтабору Майданек.
  • 1900 – Відкриття Паризького метро.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Георгій, Данило, Степан, а також Роман.

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Теги: церква свята релігія Україна традиції свято

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