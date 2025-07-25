На Вінниччині у ДТП загинув 29-річний поліцейський

Владислав Юрченко вісім років працював у підрозділах слідства

Медики боролись за життя чоловіка, однак врятувати правоохоронця не вдалося

Унаслідок тяжких травм, отриманих під час аварії, помер 29-річний капітан Вінницької поліції Владислав Юрченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«24 липня унаслідок тяжких травм, отриманих під час дорожньо-транспортної пригоди, помер капітан поліції Владислав Юрченко – старший інспектор з кадрового забезпечення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції. Медики боролись за його життя, однак врятувати правоохоронця не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські зауважують, що після закінчення навчання в академії Владислав Юрченко вісім років працював у підрозділах слідства, дізнання та кадрового забезпечення.

«Колеги пам’ятатимуть капітана поліції як порядного, професійного та відданого службі офіцера. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна памʼять», – наголосили поліцейські.

До слова, народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув унаслідок ДТП. Аварія трапилась 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області.