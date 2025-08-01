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У свій день народження на передовій загинув 23-річний поліцейський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У свій день народження на передовій загинув 23-річний поліцейський
Олександр Пантюхов працював дільничним офіцером в Покровському райуправлінні поліції
фото: Національна поліція України

Олександр Пантюхов після навчання, в розпал бойових дій, приїхав служити на Донеччину

Сьогодні, 1 серпня, під час виконання бойового завдання на позиціях загинув поліцейський Олександр Пантюхов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Зазначається, що Олександр Пантюхов родом з міста Українськ, нині окупованого військами РФ. Після навчання, в розпал бойових дій, приїхав служити на Донеччину. Працював дільничним офіцером в Покровському райуправлінні поліції.

У свій день народження на передовій загинув 23-річний поліцейський фото 1

«Більше за все поліцейський прагнув вигнати ворога з української землі, тому вступив до стрілецького батальйону. Пліч-о-пліч з військовими нищив окупантів і стримував просування російської армії. Під час виконання бойового завдання на позиціях Олександр зазнав смертельних поранень. У цей день йому виповнилось 23 роки», – йдеться у дописі.

Нацполіція додала: «Відважний, рішучий, справедливий, він любив життя і людей, завжди намагався захистити їх. Це болюча, непоправна втрата. Вічна слава Герою!».

Нагадаємо, під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів.

До слова, унаслідок тяжких травм, отриманих під час аварії, помер 29-річний капітан Вінницької поліції Владислав Юрченко.

Теги: Національна поліція України війна Донеччина смерть

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