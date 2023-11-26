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У море змиває літній кінотеатр у Криму, на який Москва виділила мільйони рублів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У море змиває літній кінотеатр у Криму, на який Москва виділила мільйони рублів
У Криму вирує негода
фото: скриншот відео

Шторм розніс на друзки «Золотий пляж»

У Балаклаві в тимчасово окупованому Криму через шторм змиває в море літній кінотеатр на «Золотому пляжі», на побудову якого Москва виділила мільйони рублів. Відео публікують місцеві пабліки.

Відомо, що це був улюблений літній кінотеатр окупаційного губернатора на «Золотому пляжі», який не пропрацював ні дня у турсезон.

На нього пішла частина виділених Москвою 150 млн рублів за нацпроєктом «Туризм та індустрія гостинності».

Місцеві зняли відео, як кінотеатр змиває в море.

Нагадаємо, що в Криму вирує сильний шторм. Вітер вириває дерева з коренем, а вода змиває дороги. Від потужної негоди потерпає західне узбережжя півострова.

Також повідомлялося, що море змило окопи, які росіяни підготували на випадок наступу ЗСУ на Крим.

До слова, в Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

Теги: Крим шторм море негода

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