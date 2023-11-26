У море змиває літній кінотеатр у Криму, на який Москва виділила мільйони рублів

Шторм розніс на друзки «Золотий пляж»

У Балаклаві в тимчасово окупованому Криму через шторм змиває в море літній кінотеатр на «Золотому пляжі», на побудову якого Москва виділила мільйони рублів. Відео публікують місцеві пабліки.

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Відомо, що це був улюблений літній кінотеатр окупаційного губернатора на «Золотому пляжі», який не пропрацював ні дня у турсезон.

На нього пішла частина виділених Москвою 150 млн рублів за нацпроєктом «Туризм та індустрія гостинності».

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Місцеві зняли відео, як кінотеатр змиває в море.

Нагадаємо, що в Криму вирує сильний шторм. Вітер вириває дерева з коренем, а вода змиває дороги. Від потужної негоди потерпає західне узбережжя півострова.

Також повідомлялося, що море змило окопи, які росіяни підготували на випадок наступу ЗСУ на Крим.

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До слова, в Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.