Небезпечні погодні умови посилюються: влада запустила цілодобовий штаб (фото, відео)
Водіям не рекомендовано виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані
В Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
До Штабу входять представники Агентства відновлення, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, ДАК «Автомобільні дороги України», Державної служби з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.
У відомстві зазначили, що в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності:
- У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, ожеледиця на дорогах.
- У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.
- У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.
Так, на Одещині через посилення негоди рух на дорозі М-15 Одеса-Рені перекрито для всіх видів транспорту. А на трасі М-28 Одеса – Южне – /М-14/ – для великовантажних транспортних засобів.
Зараз на мережі державних доріг працюють 368 одиниць техніки і 441 робітник.
«Радимо водіям не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховувати складність погодних умов. Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг», – закликали у відомстві.
У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.
Нагадаємо, що через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.
Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.
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