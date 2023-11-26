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Небезпечні погодні умови посилюються: влада запустила цілодобовий штаб (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Небезпечні погодні умови посилюються: влада запустила цілодобовий штаб (фото, відео)
Надзвичайники допомагають водіям під час негоди
фото: ДСНС

Водіям не рекомендовано виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані

В Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

До Штабу входять представники Агентства відновлення, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, ДАК «Автомобільні дороги України», Державної служби з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.

У відомстві зазначили, що в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності:

  • У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, ожеледиця на дорогах.
  • У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.
  • У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

Так, на Одещині через посилення негоди рух на дорозі М-15 Одеса-Рені перекрито для всіх видів транспорту. А на трасі М-28 Одеса – Южне – /М-14/ – для великовантажних транспортних засобів.

Зараз на мережі державних доріг працюють 368 одиниць техніки і 441 робітник.

«Радимо водіям не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховувати складність погодних умов. Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг», – закликали у відомстві.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, що через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва. 

Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.

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Теги: прогноз погоди стихійні лиха снігопад погода

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