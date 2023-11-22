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У Криму зафіксовано влучання у військову частину загарбників під Євпаторією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму зафіксовано влучання у військову частину загарбників під Євпаторією
Причал зараз обнесений боновими загородженнями з бочок, зв'язаних тросами
фото ілюстративне

Наслідки вибухів поки невідомі

Сьогодні, 22 листопада, у тимчасово окупованому Криму зафіксовано влучання у військову частину загарбників у смт. Чорноморське під Євпаторією. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

«У смт. Чорноморське сьогодні о 7.05 був приліт по причалу російської військової частини у бухті Вузька – туди ж, де минулого разу були знищені десантні катери і особовий склад, повідомляє наше джерело», – йдеться у дописі.

Зазначається, що про наслідки вибухів поки невідомо. Також повідомляється, що причал зараз обнесений боновими загородженнями з бочок, зв'язаних тросами.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму представники Сил спротиву знову провели розвідку військової бази російських загарбників, розташовану в Сімферопольському районі в Перевальному. Це вже друга операція підпільників на цьому об’єкті. Представники підпілля додали, що оперативно доправили Силам оборони України оновлені дані.

Теги: Крим вибух

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