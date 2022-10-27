У небо над Білоруссю піднявся носій «Кинжалів»: масштабна тривога

Чи є ракети «Кинжал» на підвісці літака в цей момент, поки невідомо

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідмляють про активність винищувача МіГ-31 над територією Білорусі, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал». Чи є дані ракети на підвісці літака в цей момент, поки невідомо.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

Нагадаємо, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.