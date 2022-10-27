Рашисти обстріляли одну з громад на Київщині. Спалахнула пожежа

Попередньо жертв та постраждалих немає

Вночі, 27 жовтня, російські окупанти завдали удару по одній із громад області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Зазначається, що внаслідок обстрілу в громаді спалахнула пожежа. Наразі на місці працюють пожежники. Куди саме стався приліт наразі не відомо.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

«В області оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях до відбою. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото- і відеоматеріали до соціальних мереж», – написав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що на території Київської області зафіксували проліт іранських дронів-камікадзе. Тоді звуки сирени пролунали у Білій Церкві.

Додамо, вночі 27 жовтня від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Об‘єкти інфраструктури залишилися без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки.