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Окупанти вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру
Рашисти пошкодили обладнання магістральної мережі у центральних областях
фото ілюстративне

«Укренерго» вводить обмеження на електропостачання у кількох областях

Сьогодні вночі російські терористи знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях. Про це повідомляє «Укренерго».

«У зв'язку з цим, щоб запобігти перевантаженню мережі сьогодні зранку Диспетчерський центр «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

«Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою», – додав оператор.

Нагадаємо, російські загарбники шість разів за ніч атакували Київщину дронами-камікадзе.

Рашисти завдали удару по одній із громад Київської області. Внаслідок обстрілу в громаді спалахнула пожежа. 

Також у ніч із 26 на 27 жовтня окупанти атакували Запоріжжя. По його околицях ворог запустив три снаряди із реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Теги: війна росія окупанти Україна енергетика

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