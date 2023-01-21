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У Ніжині попрощалися з пілотами, які загинули у авіатрощі в Броварах (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Ніжині попрощалися з пілотами, які загинули у авіатрощі в Броварах (фото)
У Ніжині попрощалися з екіпажем, який загинув у авіатрощі в Броварах
фото: Спеціальний авіаційний загін ОРС ЦЗ ДСНС України

Церемонія відбулася на території спецзагону

У суботу, 21 січня, у Ніжині попрощалися з екіпажем, який загинув 18 січня в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах. Про це повідомляє у Facebook Спеціальний авіаційний загін ОРС ЦЗ ДСНС України.

Йдеться про членів екіпажу Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС – командира повітряного судна Олександра Василенка, пілота Костянтина Коваленка та бортового механіка Івана Касьянова. Церемонія відбулася на території спецзагону.

Віддати останню шану загиблим членам екіпажу прийшли представники МВС, ДСНС, Ніжинської районної військової адміністрації, міської влади та особовий склад авіаційного загону.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти та висловили співчуття їхнім рідним.

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Фото: Спеціальний авіаційний загін ОРС ЦЗ ДСНС України

За інформацією Суспільного, Командир повітряного судна Олександр Василенко родом із Сум. Закінчив Харківський інститут льотчиків, літав на Мі-8, Мі-9, Мі-24. У середині двохтисячних років перебував із миротворчою місією в Ліберії та Сьєрра-Леоне. Учасник АТО. Працював у Ніжинському авіазагоні із 2011 року. 

Констянтин Коваленко – пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення, уродженець Львівської області. Він прийшов до Ніжинського авіаційного загону у 2021 році, до цього служив в авіаційній частині у Львівській області. Був учасником АТО. 

Бортовий механік Іван Касьянов – корінний ніжинець. Народився 14 вересня 1993 року. З 2000 року навчався в Ніжинській гімназії номер 16. Закінчив Державний університет інфраструктури та технологій. У 2016 почав працювати в ДСНС. У 2017 служив у збройних силах України. Після служби повернувся на роботу до ДСНС. З 2019 року працював автомеханіком на вертольоті Н225. З 2020 став бортовим механіком.

Нагадаємо, вертоліт ДСНС розбився поруч із дитячим садком та житловим будинком у Броварах 18 січня. У катастрофі загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Вони з колегами летіли у відрядження. Монастирський разом із іншими представниками керівництва міністерства мав намір відвідати одну з гарячих точок, де зараз тривають бойові дії.

Загалом загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Також відомо, що 25 людей постраждали, 11 із них – діти.

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Теги: трагедія пілот Денис Монастирський Євген Єнін університет квіти Facebook вертоліт міністр дитина

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