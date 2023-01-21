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Трагедія у Броварах. Зеленський звернувся із проханням до українців (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Трагедія у Броварах. Зеленський звернувся із проханням до українців (відео)
Зеленський закликав українців вшанувати пам’ять загиблих у Броварах
Офіс президента

Глава держави: «Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати й шкодувати, що не повернеш»

Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах. Так розпочав своє вечірнє звернення президент України Володимир Зеленський.

«Денис Монастирський, його колеги з міністерства: Євген Єнін, Юрій Лубкович, Тетяна Шутяк, Михайло Павлушко, Микола Анацький, Андрій Маринченко… Хлопці з екіпажу: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов… Жінка й дитина, які вранці просто йшли в дитячий садочок… Мама Олена, донька Мілана Пономаренки… Мої співчуття всім рідним, близьким… Боляче про це думати, боляче зараз говорити», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Монастирський був професійною, справжньою людиною, саме таким, яким і варто бути міністру внутрішніх справ.

«Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати й шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних собі й державі, не повернеш. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні це відчули. Відчули, скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час. Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам’ять», – додав глава держави.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

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Теги: Денис Монастирський Євген Єнін міністр катастрофа президент Володимир Зеленський

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