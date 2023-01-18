Трагедія у Броварах. Причини, імена жертв та реакція світу

Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи завершені

Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ. Вертоліт впав поряд з дитячим садком на вулиці Петлюри приблизно о 08:20. Внаслідок потужного вибуху спалахнула пожежа, пошкодження отримали будівля садка та один з довколишніх багатоквартирних будинків.

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Список жертв

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків:

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Керівництво Міністерства внутрішніх справ

Денис Монастирський (міністр внутрішніх справ України)

(міністр внутрішніх справ України) Євгеній Єнін (перший заступник міністра)

(перший заступник міністра) Юрій Лубкович (державний секретар МВС)

(державний секретар МВС) Тетяна Шутяк (заступник керівника Патронатної служби МВС)

(заступник керівника Патронатної служби МВС) Михайло Павлушко (начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції)

(начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції) Микола Анацький (провідний інспектор Департаменту комунікації МВС)

(провідний інспектор Департаменту комунікації МВС) Олександр Василенко (командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)

(командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах) Костянтин Коваленко (пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)

(пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах) Іван Касьянов (бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту

Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершені. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

Причини трагедії: три версії подій

Служба безпеки України розпочала розслідування падіння гелікоптера у Броварах Київської області. У пресслужбі СБУ повідомили, що наразі розглядають всі можливі версії катастрофи.

Серед них:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Стан вертольоту ДСНС ЕС-225

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, серед авіаційних суден системи МВС вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54), який впав у Броварах, найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225.

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Реакція президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив співчутя рідним та близьким загиблих і доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.

Реакція світових лідерів

На страшну звістку про катастрофу гвинтокрила у Броварах відреагували президент Європейської ради Шарль Мішель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, Голова Європарламенту Роберта Мецола, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та президент Польщі Анджей Дуда, співчуття продовжують надходити.

Світові лідери поділяють з Україною горе страшної трагедії у Броварах та сумують за її жертвами. Крім того, Німеччина та Великобританія запропонували Україні допомогу у розслідуванні катастрофи у Броварах.