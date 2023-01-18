Трагедія у Броварах. Причини, імена жертв та реакція світу
Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи завершені
Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ. Вертоліт впав поряд з дитячим садком на вулиці Петлюри приблизно о 08:20. Внаслідок потужного вибуху спалахнула пожежа, пошкодження отримали будівля садка та один з довколишніх багатоквартирних будинків.
Список жертв
МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків:
- Денис Монастирський (міністр внутрішніх справ України)
- Євгеній Єнін (перший заступник міністра)
- Юрій Лубкович (державний секретар МВС)
- Тетяна Шутяк (заступник керівника Патронатної служби МВС)
- Михайло Павлушко (начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції)
- Микола Анацький (провідний інспектор Департаменту комунікації МВС)
- Олександр Василенко (командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)
- Костянтин Коваленко (пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах)
- Іван Касьянов (бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту
Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершені. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.
Причини трагедії: три версії подій
Служба безпеки України розпочала розслідування падіння гелікоптера у Броварах Київської області. У пресслужбі СБУ повідомили, що наразі розглядають всі можливі версії катастрофи.
Серед них:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Стан вертольоту ДСНС ЕС-225
За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, серед авіаційних суден системи МВС вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54), який впав у Броварах, найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225.
Реакція президента Зеленського
Президент України Володимир Зеленський висловив співчутя рідним та близьким загиблих і доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.
Реакція світових лідерів
На страшну звістку про катастрофу гвинтокрила у Броварах відреагували президент Європейської ради Шарль Мішель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, Голова Європарламенту Роберта Мецола, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та президент Польщі Анджей Дуда, співчуття продовжують надходити.
Світові лідери поділяють з Україною горе страшної трагедії у Броварах та сумують за її жертвами. Крім того, Німеччина та Великобританія запропонували Україні допомогу у розслідуванні катастрофи у Броварах.
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