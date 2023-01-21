Катастрофа гелікоптера. Бровари прощаються з п'ятирічною Міланою і її мамою (фото, відео)

Попрощатися із загиблими мамою та донькою прийшли сотні жителів Броварів

Сьогодні, 21 січня, у Броварах під Києвом прощаються з 5-річною Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули 18 січня під час авіакатастрофи гелікоптера, який впав на дитсадок. Про це повідомяє місцеве видання Трибуна Бровари.

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18 січня зранку чоловік Олександр чекав у автомобілі, а Олена з маленькою донькою якраз зайшли всередину дитячого садочка, як на дах впав гелікоптер. Побачивши це, чоловік одразу кинувся туди.

Впродовж дня рідні шукали маму з донькою в лікарнях міста, проте їх ніде не було.

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В списку загиблих їх також не було. Згодом міський голова запросив Олександра до моргу. Там чоловік зміг упізнати доньку за сережками, тіло дружини було сильно понівечене.

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фото: Трибуна Бровари

З’ясувалось, що Олена та Мілана згоріли живцем.

Попрощатися із загиблими мамою та донькою прийшли сотні жителів Броварів, а також міський голова Ігор Сапожко. Похорон відбудеться 22 січня в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідки родом Олена.

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Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.