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Катастрофа гелікоптера. Бровари прощаються з п'ятирічною Міланою і її мамою (фото, відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Катастрофа гелікоптера. Бровари прощаються з п'ятирічною Міланою і її мамою (фото, відео)
Містяни прощаються із загиблими 5-річною Міланою і її мамою
фото: Трибуна Бровари

Попрощатися із загиблими мамою та донькою прийшли сотні жителів Броварів

Сьогодні, 21 січня, у Броварах під Києвом прощаються з 5-річною Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули 18 січня під час авіакатастрофи гелікоптера, який впав на дитсадок. Про це повідомяє місцеве видання Трибуна Бровари.

18 січня зранку чоловік Олександр чекав у автомобілі, а Олена з маленькою донькою якраз зайшли всередину дитячого садочка, як на дах впав гелікоптер. Побачивши це, чоловік одразу кинувся туди.

Впродовж дня рідні шукали маму з донькою в лікарнях міста, проте їх ніде не було.

В списку загиблих їх також не було. Згодом міський голова запросив Олександра до моргу. Там чоловік зміг упізнати доньку за сережками, тіло дружини було сильно понівечене.

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фото: Трибуна Бровари

З’ясувалось, що Олена та Мілана згоріли живцем.

Попрощатися із загиблими мамою та донькою прийшли сотні жителів Броварів, а також міський голова Ігор Сапожко. Похорон відбудеться 22 січня в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідки родом Олена. 

Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

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Теги: міністр гелікоптер чоловік Євген Єнін похорон Денис Монастирський відео

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