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    Події в Україні

    У Переяславі влада знесла символ возз’єднання України з Росією (фото)

    Скульптура перебувала в Державному реєстрі нерухомих пам&rsquo;яток - У Переяславі влада знесла символ возз’єднання України з Росією (фото)

    Скульптура перебувала в Державному реєстрі нерухомих пам’яток

    фото: Вячеслав Саулко/Facebook

    Пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування

    У місті Переяслав, що на Київщині, місцева влада знесла монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Телеграм.

    «Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про «возз’єднання» чи «дружбу» з рашистами мова йти не може», – йдеться в повідомленні.

    Пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

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    У Переяславі влада знесла символ возз’єднання України з Росією (фото)
    У Переяславі влада знесла символ возз’єднання України з Росією (фото)
    У Переяславі влада знесла символ возз’єднання України з Росією (фото)
    У Переяславі влада знесла символ возз’єднання України з Росією (фото)
    У Переяславі влада знесла символ возз’єднання України з Росією (фото)

    Голова Переяславської громади Вячеслав Саулко зазначив, що знесення монумента відкладали, оскільки чекали остаточного рішення від Мінкульту, адже скульптура перебувала в Державному реєстрі нерухомих пам’яток.

    «Сьогодні ж ми чітко декларуємо – Переяслав був і є українським… Знесенням пам'ятника ми даємо чітку відповідь окупантам – у Переяславі їм не раді», – написав Саулко у Facebook.

    Нагадаємо, у Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну.

    Напередодні у місті Мукачево демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Нагадаємо, раніше у Чернівцях із Алеї слави демонтували зірку співака-зрадника.

    Також в Ужгороді полили «кров’ю» і демонтували плиту на честь «возз’єднання» з Росією.

    Теги: росія окупанти декомунізація війна Київщина Україна
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    У Переяславі влада знесла символ возз’єднання України з Росією (фото)