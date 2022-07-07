У Переяславі влада знесла символ возз’єднання України з Росією (фото)

Пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування

У місті Переяслав, що на Київщині, місцева влада знесла монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Телеграм.

«Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Мощун та інші населені пункти України, де російська армія чинила звірства проти людяності, вкотре довели, що про «возз’єднання» чи «дружбу» з рашистами мова йти не може», – йдеться в повідомленні.

Пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування.

Голова Переяславської громади Вячеслав Саулко зазначив, що знесення монумента відкладали, оскільки чекали остаточного рішення від Мінкульту, адже скульптура перебувала в Державному реєстрі нерухомих пам’яток.

«Сьогодні ж ми чітко декларуємо – Переяслав був і є українським… Знесенням пам'ятника ми даємо чітку відповідь окупантам – у Переяславі їм не раді», – написав Саулко у Facebook.

Нагадаємо, у Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну.

Напередодні у місті Мукачево демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Нагадаємо, раніше у Чернівцях із Алеї слави демонтували зірку співака-зрадника.

Також в Ужгороді полили «кров’ю» і демонтували плиту на честь «возз’єднання» з Росією.