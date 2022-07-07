СБУ затримала агента, який здавав окупантам точки української ППО на сході

Отримані координати він мав передати своєму «куратору» через відпрацьовані канали закритого зв’язку

Днями система ППО на Дніпропетровщині збила шість із семи ракет ворога

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу агресора встановити місцезнаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу південного та східного фронтів. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко у Telegram.

У Дніпропетровській області затримано російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

Отримані координати він мав передати своєму «куратору» через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

За однією з версій, окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.

При цьому днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, якими рашисти намагалися обстріляти область.

Зрадник був завербований представником спецслужб РФ для розвідувально-підривної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ЗСУ назвали цифру знищених баз рашистів за останній тиждень.

Нагадаємо, Генштаб назвав напрямки, де Росія зазнає найбільших втрат.

Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.