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    Події в Україні

    У поліції розповіли, як пройшов другий день святкування Рош га-Шана в Умані

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    Другий&nbsp;день святкування іудейського Нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку - У поліції розповіли, як пройшов другий день святкування Рош га-Шана в Умані
    Другий день святкування іудейського Нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку
    Фото: поліція Черкаської області

    За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень

    Другий день святкування Рош га-Шана в Умані пройшов спокійно – поліція не зафіксувала правопорушень.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Черкаської області.

    «Другий день святкування іудейського Нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень», – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, поліція патрулює Умань з німецькими вівчарками.

    Нагадаємо, напередодні на хасидів в Умані склали сім протоколів

    До слова, 19 вересня СБУ затримала жителя Умані, який закликав вбивати євреїв.

    Зазначимо, євреї відреагували на новий «сміттєвий скандал» в Умані.

    Як відомо, в Умані на території меморіального комплексу Цадика Нахмана рятувальники створили систему постів та патрулів.

    В Умані на час святкування юдейський нового року Рош га-Шана посилили карантинні заходи. Вони будуть діяти до 23 вересня включно.

    Понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.

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