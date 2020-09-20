У поліції розповіли, як пройшов другий день святкування Рош га-Шана в Умані



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Другий день святкування іудейського Нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку Фото: поліція Черкаської області

За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень

Другий день святкування Рош га-Шана в Умані пройшов спокійно – поліція не зафіксувала правопорушень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Черкаської області.

«Другий день святкування іудейського Нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, поліція патрулює Умань з німецькими вівчарками.

Нагадаємо, напередодні на хасидів в Умані склали сім протоколів

До слова, 19 вересня СБУ затримала жителя Умані, який закликав вбивати євреїв.

Зазначимо, євреї відреагували на новий «сміттєвий скандал» в Умані.

Як відомо, в Умані на території меморіального комплексу Цадика Нахмана рятувальники створили систему постів та патрулів.

В Умані на час святкування юдейський нового року Рош га-Шана посилили карантинні заходи. Вони будуть діяти до 23 вересня включно.

Понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.