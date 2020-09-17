В Умані посилили карантин на час святкування Рош га-Шана



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Хасиди готуються до святкування юдейський нового року Рош га-Шана в Умані

Посилені карантинні заходи будуть діяти до 23 вересня включно

В Умані на час святкування юдейський нового року Рош га-Шана посилять карантинні заходи. Вони будуть діяти до 23 вересня включно.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.

Зокрема, відділ житлово-комунального господарства встановив щити про заборону купання у водоймах, а також чотири біотуалети в громадських місцях.

На кількох вулицях, по яких пересуваються паломники, завдали маркування безпечної дистанції.

Також проводиться постійний контроль за благоустроєм в зоні святкування. На 26-ти майданчиках встановили 104 контейнери для сміття, які обслуговує дев'ять автотранспортів.

Щодня проводиться дезінфекція автомобілів Національної поліції, сміттєвозів, сміттєвих контейнерів та обладнаних для них майданчиків.

З 8 вересня щодня прибирають і миють шість вулиць в районі святкування, дезінфікують місця загального користування семи будинків КНП «Уманське РЕУ №3».

Також були створені запаси дезінфекційних засобів, антисептиків для рук, рідкого мила, спецодягу, засобів індивідуального захисту для працівників комунальних служб. З міського бюджету на це було виділено 337 тисяч гривень.

Крім того, представники Міжнародного Благодійного Фонду імені Рабі Нахмана з Бреслава визначили кількість паломників, які можуть перебувати в культових спорудах одночасно. Також були встановлені інформаційні табло по протиепідемічних заходів. Повсюдно поширюються пам'ятки.

Культові споруди забезпечені безконтактними термометрами, одноразовими рушниками, санітайзерами, антисептиками для рук, рідким милом, дезінфекційними засобами.

Як відомо, в Умані зросла кількість хасидів, у яких виявили Covid-19.

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Нагадаємо, понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.

Також в Умані з метою гарантування пожежної та техногенної безпеки під час святкування Рош Гашана розгорнуто спеціальний зведений загін управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.