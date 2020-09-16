Паломництво хасидів: до Умані прибули поліцейські з 20 областей (фото)



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Поліцейським довели їх основні

Умань посилено охоронятиметься під час святкування Рош га-Шана

Понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

До складу зведеного загону увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко довів до поліцейських основні завдання правоохоронців. Серед них – забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів.

Також начальник поліції Черкащини наголосив на дотриманні дисципліни, законності та особистої безпеки під час несення служби в умовах складної епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, в Умані з метою гарантування пожежної та техногенної безпеки під час святкування Рош Гашана розгорнуто спеціальний зведений загін управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом до Умані та закликав паломників поважати український закон.

Як відомо, з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

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