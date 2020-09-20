Єврейський новий рік: на хасидів в Умані склали сім протоколів



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За час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали сім адміністративних протоколів Фото: Нацполіція

За час святкування Рош га-Шана порушень громадської безпеки і порядку не допущено

Порядок і безпеку в Умані під час святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який цього року відзначався в суботу, 19 вересня, забезпечують близько 600 українських поліцейських, а також шість поліцейських з Ізраїлю.

Про це в суботу, 19 вересня, повідомило головне управління Національної поліції в Черкаській області.

За час святкування порушень громадської безпеки і порядку не допущено. При цьому за час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали сім адміністративних протоколів.

Серед них: ст.203-1 (невиконання рішення про заборону в'їзду в Україну) і 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) і 173 (дрібне хуліганство) кодексу України про адміністративні правопорушення.

До слова, євреї відреагували на новий «сміттєвий скандал» в Умані.

Як відомо, в Умані на території меморіального комплексу Цадика Нахмана рятувальники створили систему постів та патрулів.

В Умані на час святкування юдейський нового року Рош га-Шана посилили карантинні заходи. Вони будуть діяти до 23 вересня включно.

Понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.