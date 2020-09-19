Пости та патрулі: в Умані рятувальники підготувались до Рош га-Шана (фото)



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В Умані працюють мобільні патрулі рятувальників Фото: ДСНС

Рятувальники цілодобово патрулюють місця скупчення хасидів

В Умані на території меморіального комплексу Цадика Нахмана рятувальники створили систему постів та патрулів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

В межах меморіального комплексу співробітники ДСНС ввели в дію мобільну систему контролю за пожежною та техногенною безпекою. Цілодобово 3 патрулі рятувальників, рухаючись за спеціально розробленими маршрутами, проводять контроль щодо оперативної обстановки на території кількох вулиць та на найбільш важливих об‘єктах.

Усі мобільні патрулі озброєні достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння та готові до дій за призначенням.

Як свідчить досвід попередніх років, прийняті заходи дозволяють створити ефективну систему протидії надзвичайним подіям, зазначає ДСНС.

Нагадаємо, 18 вересня в євреїв почалося святкування Рош га-Шана.

Президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана.

Як повідомлялося, з 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордоні перебували понад тисяча паломників.

18 вересня хасиди почали масово повертатися у Білорусь, залишаючи після себе гори сміття.

В Умані на час святкування юдейський нового року Рош га-Шана посилили карантинні заходи. Вони будуть діяти до 23 вересня включно.

Понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.