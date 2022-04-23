Кількість жертв обстрілу Одеси зросла до восьми

Дві ракети влучили у житлові будинки в Одесі

У результаті ракетного удару по Одесі загинули вісім осіб. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вісім людей, за даними на цей момент, померло. 18 чи 20 поранених. Дитині три місяці, померла. Дитину вбили тримісячну. Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів! Просто покидьки!» - заявив президент.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.