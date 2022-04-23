  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Кількість жертв обстрілу Одеси зросла до восьми

    Ракета зруйнувала 16-поверховий будинок в Одесі - Кількість жертв обстрілу Одеси зросла до восьми
    Ракета зруйнувала 16-поверховий будинок в Одесі
    фото: ДСНС

    Дві ракети влучили у житлові будинки в Одесі

    У результаті ракетного удару по Одесі загинули вісім осіб. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив президент України Володимир Зеленський.

    «Вісім людей, за даними на цей момент, померло. 18 чи 20 поранених. Дитині три місяці, померла. Дитину вбили тримісячну. Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів! Просто покидьки!» - заявив президент.

    Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

    Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кількість жертв обстрілу Одеси зросла до восьми