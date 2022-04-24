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    Обстріл Одеси: загинула журналістка Валерія Глодан та її тримісячна донька

    Внаслідок ворожого обстрілу Одеси загинула Валерія Глодан та її тримісячна донька - Обстріл Одеси: загинула журналістка Валерія Глодан та її тримісячна донька
    Внаслідок ворожого обстрілу Одеси загинула Валерія Глодан та її тримісячна донька
    фото: facebook.com/greentheatreodesa

    Внаслідок ворожого ракетного удару загинула і мама Валерії

    Серед жертв російського ракетного удару по Одесі – Валерія Глодан, її 3-місячна донька та мати Валерії. Світлини дружини та доньки розмістив у Facebook чоловік Валерії, Юрій.

    Внаслідок ворожого ракетного удару загинула і мама Валерії.

    Членів сім'ї втратив одеський пекар Юрій Глодан.

    «Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!», – написав він.

    Загиблій було 27 років. Вивчала журналістику в Одеському університеті імені Мечникова. Працювала бренд-менеджеркою та піарницею.

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    Обстріл Одеси: загинула журналістка Валерія Глодан та її тримісячна донька
    Обстріл Одеси: загинула журналістка Валерія Глодан та її тримісячна донька
    Обстріл Одеси: загинула журналістка Валерія Глодан та її тримісячна донька
    Обстріл Одеси: загинула журналістка Валерія Глодан та її тримісячна донька
    фото: facebook.com/yury.glodan.7

    23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

    Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

    Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.

    Теги: росія окупанти Одеса війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Одеси: загинула журналістка Валерія Глодан та її тримісячна донька