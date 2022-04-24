Обстріл Одеси: загинула журналістка Валерія Глодан та її тримісячна донька

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси загинула Валерія Глодан та її тримісячна донька

Внаслідок ворожого ракетного удару загинула і мама Валерії

Серед жертв російського ракетного удару по Одесі – Валерія Глодан, її 3-місячна донька та мати Валерії. Світлини дружини та доньки розмістив у Facebook чоловік Валерії, Юрій.

Внаслідок ворожого ракетного удару загинула і мама Валерії.

Членів сім'ї втратив одеський пекар Юрій Глодан.

«Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!», – написав він.

Загиблій було 27 років. Вивчала журналістику в Одеському університеті імені Мечникова. Працювала бренд-менеджеркою та піарницею.

23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.