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    Події в Україні

    У результаті нічних обстрілів на Луганщині пошкоджені газопроводи

    Внаслідок обстрілів на Лугащині палають будинки - У результаті нічних обстрілів на Луганщині пошкоджені газопроводи
    Внаслідок обстрілів на Лугащині палають будинки
    фото: ДСНС

    На Луганщині не вщухають обстріли

    У Сєвєродонецьку та Рубіжному на Луганщиніобстріли не вщухають з вечора, уночі росіяни відкрили вогонь в бік Попасної та Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

    «Так, у Лисичанську пошкоджено газовід та декілька будинків. У Сєвєродонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній – п’ять та один будинок зруйновано, в місті перебито газовід. Кількість жертв уточнюється», - написав він.

    Як повідомлялося, на Луганщині в місті Попасна російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси.

    Увечері 12 березня окупанти знов обстріляли міста Сєвєродонецьк та Рубіжне.

    Луганська область зараз є однією з найгарячіших точок України. Обстріли тривають у Горській громаді, Попасній, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному та Кремінній, де проходить лінія оборони.

    Раніше повідомлялося, що на Луганщині бої не припиняються, багато жертв.

    Як стало відомо, на Луганщині невідомі знімали відео на підтримку Путіна за сценарієм.

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    Теги: Росія окупанти Луганщина війна Попасна боєприпаси Сергій Гайдай #stoprussia
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    У результаті нічних обстрілів на Луганщині пошкоджені газопроводи