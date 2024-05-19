У результаті удару РФ по базі відпочинку на Харківщині поранено 27 людей: моторошне відео

Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій російська армія завдала ракетні удари, досі невідома

Кількість загиблих зросла до шести

До шести зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по базі відпочинку в Малоданилівській громаді Харківського району, який стався зранку 19 травня. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась, уточнили в прокуратурі.

За інформацією Офісу генерального прокурора, відомо про щонайменше 27 поранених. Серед них вже двоє працівників поліції. Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.

Дані щодо всіх постраждалих будуть й надалі уточнюватись.

Нагадаємо, російські окупанти двічі поцілили ракетами «Іскандер-М» по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району.

Як відомо, приблизно об 11:03 у Харкові було чути вибух.

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська.