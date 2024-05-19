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Під час атаки на Харківщину загинула жінка на 7-му місяці вагітності

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під час атаки на Харківщину загинула жінка на 7-му місяці вагітності
Росіяни двічі поцілили у базу відпочинку на Харківщині
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Загалом відомо про 5 жертв та 16 поранених

У Малоданилівській громаді на Харківщині, яку російсько-окупаційні війська обстріляли зранку 19 травня, загинула жінка на 7-му місяці вагітності. Загалом відомо про 5 жертв та 16 поранених. Про це повідомила поліція Харківської області.

«Одна з загиблих – жінка на 7-му місяці вагітності», – ідеться в повідомленні.

Серед постраждалих – 8-річна дитина, яка зазнала легких тілесних ушкоджень. Також поранень зазнали працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Нагадаємо, російські окупанти двічі поцілили ракетами «Іскандер-М» по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. 

Як відомо, приблизно об 11:03 у Харкові було чути вибух

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська. 

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