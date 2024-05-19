Російські війська готуються до другого етапу наступальної операції на Харківщині: аналіз ISW

Російські війська просунулися на відстань від 5 до 10 км на півночі Харківської області

РФ прагне атакувати місто Харків, але їй не вистачає живої сили, необхідної для захоплення такого великого міста

Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що друга хвиля тактичних атак – це не те ж саме, що друга фаза операції, і російським військам може знадобитися розпочати кілька «хвиль» тактичних атак, щоб досягти мети будь-якої окремої фази їхньої наступальної операції на півночі Харківської області. Зеленський заявив, що російське військове командування прагне атакувати місто Харків, але російським силам не вистачає живої сили, необхідної для захоплення такого великого міста.

Наявні дані свідчать про те, що російські сили наразі залучили лише обмежену кількість підготовлених сил, які Росія утримує в Білгородській, Курській та Брянській областях для наступальних операцій у цьому районі. Українські джерела раніше заявляли, що російські сили направили 2 тис. особового складу на лінію фронту вздовж кордону та мають від 1, 5 тис. до 2 тис. особового складу в безпосередньому резерві станом на 11 травня.

Водночас українські джерела відзначають, що російські сили, які до цього часу брали участь у наступальних операціях на півночі Харківської області, можливо, уже деградували після серйозних втрат. Українські джерела також нещодавно заявили, що російські війська «орендують» обмежені частини російських формувань, які діють у районі Сватового у складі Західного угруповання військ, але що інші російські угруповання військ не мають «вільних» боєздатних сил або полків, або засоби бригадного рівня для передачі Північному угрупованню військ для підтримки та посилення наступальних операцій Росії вздовж кордону.

Російське військове командування, ймовірно, не залучає наявні резерви Північного угруповання військ до поточних наступальних операцій, оскільки має намір, щоб ці елементи підтримували наступні етапи наступальних операцій або наступні хвилі штурму.

Нагадаємо, що росіяни втратили 20 одиниць бронетехніки під час штурму Часового Яру.