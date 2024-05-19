Окупанти обстряли передмістя Харкова: є загиблі та поранені

Росіяни вдарили по території, де відпочивали цивільні

Сьогодні вдень російські загарбники завдали удару по Харківському району. Нині вже відомо про п'ятьох загиблих цивільних. Щонайменше вісім людей поранені. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Приблизно об 11:03 у Харкові було чути вибух. Згодом стало відомо, що ворог вдарив по Малоданилівській громаді Харківського району.

«Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі», – зазначив Синєгубов.

За його словами, від цієї атаки загинули чотири особи, ще восьмеро – поранені. Серед травмованих – фельдшер екстреної допомоги. Також пошкоджене авто «швидкої». Інформація щодо кількості поранених та масштабів руйнувань нині уточнюється.

Зазначимо, що на Харківщині триває повітряна тривога. Мешканцям області слід перебувати в укриттях до відбою загрози.

Оновлено о 12:48. Попередньо, п'ятеро людей загинули внаслідок удару РФ по Малоданилівській громаді Харківської області. Оновлені дані повідомив очільник громади Олександр Гололобов.

Нагадаємо, що ворог 18 травня вчергове атакував Харків. Близько 15:15 російська армія завдала авіаудар по приватному житловому сектору у Шевченківському районі міста. Унаслідок ворожого обстрілу травмовано пʼятьох людей, серед них 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. Зазнали пошкоджень щонайменше пʼять приватних домоволодінь, авто.

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська.