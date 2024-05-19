Ракети вдарили по базі відпочинку під Харковом: кількість поранених зросла вдвічі
Серед постраждалих від обстрілу – 8-річна дитина та співробітники швидкої допомоги
Російські окупанти двічі поцілили ракетами «Іскандер-М» по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. Кількість поранених зросла до 16 осіб. Ще п'ятеро – загинули. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети та забрали життя п’ятьох, ще шістнадцять поранені», – зазначив міський голова.
За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих від атаки на передмістя Харкова – 8-річна дитина. У неї легкі тілесні ушкодження. Восьмеро поранених перебувають у тяжкому стані.
Постраждали також і співробітники швидкої допомоги – фельдшер і водій.
Синєгубов додав, що росіяни вдарили по базі відпочинку ракетою «Іскандер-М».
«Росіяни двічі завдали удару по об‘єкту – знову застосовують тактику «подвійних ударів», яка спрямована на знищення мирних людей, медиків та рятувальників», – наголосив Синєгубов.
Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, приблизно об 11:03 у Харкові було чути вибух. Ворог вдарив по Малоданилівській громаді Харківського району. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і вісьмох поранених.
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