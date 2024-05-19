Ракети вдарили по базі відпочинку під Харковом: кількість поранених зросла вдвічі

Серед постраждалих від обстрілу – 8-річна дитина та співробітники швидкої допомоги

Російські окупанти двічі поцілили ракетами «Іскандер-М» по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Харківського району. Кількість поранених зросла до 16 осіб. Ще п'ятеро – загинули. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети та забрали життя п’ятьох, ще шістнадцять поранені», – зазначив міський голова.

Фото з бази відпочинку під Харковом, куди прилетіли дві російські ракети фото: Нацполіція

Ворожа ракетна атака на передмістя Харкова забрала життя п’ятьох цивільних фото: Нацполіція

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих від атаки на передмістя Харкова – 8-річна дитина. У неї легкі тілесні ушкодження. Восьмеро поранених перебувають у тяжкому стані.

Постраждали також і співробітники швидкої допомоги – фельдшер і водій.

Ракетна атака на передмістя Харкова забрала життя п’ятьох цивільних фото: Нацполіція

Окупанти влучили «Іскандерами» в базу відпочинку в селі Черкаська Лозова фото: Нацполіція

Синєгубов додав, що росіяни вдарили по базі відпочинку ракетою «Іскандер-М».

«Росіяни двічі завдали удару по об‘єкту – знову застосовують тактику «подвійних ударів», яка спрямована на знищення мирних людей, медиків та рятувальників», – наголосив Синєгубов.

Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, приблизно об 11:03 у Харкові було чути вибух. Ворог вдарив по Малоданилівській громаді Харківського району. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і вісьмох поранених.