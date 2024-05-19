Карта бойових дій в Україні станом на 19 травня 2024 року

Протягом минулої доби на фронті російсько-української війни відбулося загалом 110 бойових зіткнень

Від початку доби відбулося 39 бойових зіткнень на фронті.

Загалом російські окупанти здійснили 541 обстріл позицій наших військ. Також застосували 37 ударних дронів-камікадзе.

Мапа боїв в Україні станом на 18 травня 2024 року мапа: ISW

Новини війни в Україні

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на обороні зайнятих рубежів, недопущенні просування російських окупантів вглиб нашої держави та відбиття їх збройного нападу на Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Протягом минулої доби на фронті російсько-української війни відбулося загалом 110 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав три ракетні удари із використанням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів, застосувавши 95 КАБів, та задіяв 58 ударних БпЛА типів Shahed і «Ланцет».

Окупанти здійснили 4164 обстріли позицій наших військ та населених пунктів з артилерійських систем, із них 73 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку

Противник активних дій не проводив. Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем. Зокрема, за поточну добу втрати противника склали чотири окупанти та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати агресора на Харківщині склали: 209 окупантів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА. Крім того пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.

мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

Підрозділи наших військ відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Наші захисники здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення.

мапа: DeepState

На Сіверському напрямку

Противник активізував спроби пошуку слабких місць в нашому бойовому порядку. З початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають. Ворог намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має. Тут нашими військами вже знищено два танки та два МТЛБ, також одна БМД противника пошкоджена.

мапа: DeepState

На Краматорському напрямку

Протягом поточної доби ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. Нашими захисниками три атаки відбито. Тривають бої в районах населених пунктів Кліщіївка, Калинівка, Новий та Андріївка. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

мапа: DeepState

На Покровському напрямку

Із початку доби ворог 10 разів атакував позиції наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського. Ситуація контрольована. За поточну добу на даному напрямку ворог втратив 68 окупантів та сім одиниць військової техніки, зокрема знищено бойову броньовану машину та три автомобілі. За уточненими даними, за минулу добу втрати противника склали: 274 окупанта вбитими та пораненими, 19 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема наші воїни уразили вогнем танк, артсистему, два автомобіля та два БпЛА. Крім того пошкоджено чотири танки, бойову броньовану машину, чотири артсистеми та чотири автомобілі противника.

мапа: DeepState

На Курахівському напрямку

Підрозділи наших військ відбили одну атаку противника на напрямку Славне-Парасковіївка. Ворог успіху не мав.

мапа: DeepState

На Времівському напрямку

Противник здійснив дві безуспішні спроби витіснити підрозділили Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Ситуація контрольована.

мапа: DeepState

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. У ході боїв ворог успіху не мав, втрат позицій не допущено.

мапа: DeepState

Втрати Росії у війні на 19 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 травня втратила:

особового складу‒ близько 492290 (+1210) осіб;

танків ‒ 7576 (+16) од.;

бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од.;

артилерійських систем – 12687 (+48) од.;

РСЗВ – 1074 (+3) од.;

засоби ППО ‒ 803 (+2) од.;

літаків – 354 (+0) од.;

гелікоптерів – 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47);

крилаті ракети ‒ 2204 (+1);

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.;

підводні човни ‒- 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од.;

спеціальна техніка ‒ 2077 (+2).

Втрати ворога станом на 19 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 19 травня:

У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі чотири ворожі кораблі, серед них один – носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 11 суден; з них шість рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 19 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). Усі 37 «Шахедів» збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 19 травня травня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні.

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська.