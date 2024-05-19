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Міністр оборони Британії оцінив шанси ЗСУ відбити наступ Росії на Харківщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міністр оборони Британії оцінив шанси ЗСУ відбити наступ Росії на Харківщині
Наступу в Харківській області могло б не бути, якби західні союзники не затримували постачання військової допомоги в Україну
фото з відкритих джерел

На думку британського міністра, наступні декілька тижнів на фронті будуть складними

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс упевнений, що Україна зможе відбити російський наступ в Харківській області. Про це повідомляє Sky News.

На думку британського міністра, наступні декілька тижнів на фронті будуть складними. За словами Шаппса, цього російського наступу в Харківській області могло б не бути, якби західні союзники не затримували постачання військової допомоги в Україну.

«Очевидно, Конгрес США діяв повільно з цього питання і це призвело до перерви, в якій, наприклад, Путін намагався зайти до Харкова», – сказав він.

Нагадаємо, що російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

Президент України Володимир Зеленський припускає, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть і наступні.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

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Теги: наступ путін Юрій Бутусов Володимир Зеленський міністр грант влада полон місто Україна

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