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Активність окупантів на Харківщині сповільнено – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Активність окупантів на Харківщині сповільнено – Генштаб
Протягом поточної доби на фротні відбулося понад 90 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку

Ситуація на фронті залишається складною, водночас, контрольованою Силами оборони України. Протягом поточної доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Такі дані станом на 16:00 годину 19 травня оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Російські окупанти обстріляли з артилерії населені пукти Сопич, Нова Гута та Іскрисківщина Сумської області. Наші захисники стійко тримають зайняті позиції, б’ють ворога та знищують його техніку.

На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнено. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень.  Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців. Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.

Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Станом на зараз в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення. Ще одне триває. Наші воїни наявними засобами подавляють наступальний потенціал противника та подекуди контратакують.

На Краматорському напрямку ворог провів 13 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Одне бойове зіткнення ще триває.

Не спадає натиск загарбників на Покровському напрямку. Ворог 23 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового. Десять зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

Ворог удвічі наростив кількість атак на Курахівському напрямку. Кількість бойових дій збільшилась з п’яти до десяти. Ще одне на даний час триває.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази безуспішно штурмував наші позиції поблизу Кринок. Наразі українські воїни відбивають п’яту атаку.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Українські підрозділи продовжують підтримувати можливість маневрувати своїми силами й засобами, поповнювати резерви та забезпечувати логістику. Це дозволяє не тільки налагодити оборону наших рубежів, а й на окремих ділянках контратакувати ворога та досягати певного успіху.

Нагадаємо, країна-терористка Росія хоче перетворити Суми та Харків на «сіру зону», тобто іншими словами на «санітарну зону». 

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. 

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

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Теги: росія ворог окупанти полон міністр Харків Генштаб

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