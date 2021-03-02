У Рівному 11-річна дівчинка наковталась пігулок

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «доведення до самогубства»

Із рівненської лікарні до поліції надійшло повідомлення про те, що 11-річна дівчинка отримала медикаментозне отруєння. Матір розповіла лікарям, що донька випила 40 таблеток парацетамолу ще 27 лютого, але зізналася про це лише на наступний день. Про це пише rivne.online.

Заступник начальника Головного управління Нацполіції в Рівненській області Олександр Панасюк каже, що у смертельних групах дитина не перебувала.

«У дитини виникли деякі непорозуміння на побутовому рівні, але розпочато кримінальне провадження за ст. 120 ККУ (доведення до самогубства). Питання щодо притягнення батьків до кримінальної відповідальності буде за наслідками досудового розслідування», – розповів він.

Як повідомлялося, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла. За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин», щоб взяти участь у челенджі в соціальній мережі Тік Ток.

18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

Також, останнім часом в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх.

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України ініціює два законопроєкти. Перший – заборона продажу лікарських засобів особам до 14 років. Другий – запровадження жорсткої адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони.

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