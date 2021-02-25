Знімав відео і вистрибнув: у Києві друге за день падіння дітей з висоти

Трагічний випадок стався в одному з ліцеїв Києва

Сьогодні, 25 лютого, сталася моторошна надзвичайна подія у ліцеї №208 на вул. Туманяна у Дніпровському районі Києва.

У ліцеї хлопчик вистрибнув з вікна, повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, хлопчик, якому близько 11-13 років, спочатку знімав відео з вікна і через декілька секунд вистрибнув.

Дитина залишилась живою, але отримала серйозні травми голови і ніг.

На місці працюють лікарі швидкої допомоги.

Сьогодні це вже другий випадок падіння дитини з висоти. Так, на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу.

Як повідомлялося, від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

17 лютого в цьому ж районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.

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