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    Чергове самогубство підлітка у Києві: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона

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    Черговий трагічний випадок ставля на Харківському шосе - Чергове самогубство підлітка у Києві: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона
    Черговий трагічний випадок ставля на Харківському шосе
    Фото з відкритих джерел

    Стало відомо, що потерпіла жила без батьків

    Черговий трагічний випадок стався учора з підлітком у Києві. Як повідомляє «Київ оперативний», 15-річна дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки на Харківському шосе, 180.

    У соцмережах зазначають, що загибла жила з бабусею, оскільки батько й мати знайшли собі нові сімʼї. Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

    Ймовірно, що дівчина скоїла самогубство.

    Як повідомлялося раніше, від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

    Зокрема у ніч на 25 лютого на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу.

    18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

    Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

    Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

    16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

    17 лютого в цьому ж районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.

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    Теги: ЗМІ Київ діти школа Охматдит самогубство батьки
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