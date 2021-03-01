Чергове самогубство підлітка у Києві: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона

Стало відомо, що потерпіла жила без батьків

Черговий трагічний випадок стався учора з підлітком у Києві. Як повідомляє «Київ оперативний», 15-річна дівчина вистрибнула з балкона багатоповерхівки на Харківському шосе, 180.

У соцмережах зазначають, що загибла жила з бабусею, оскільки батько й мати знайшли собі нові сімʼї. Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

Ймовірно, що дівчина скоїла самогубство.

Як повідомлялося раніше, від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

Зокрема у ніч на 25 лютого на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу.

18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

17 лютого в цьому ж районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.

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