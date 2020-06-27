У Рівному поліцейська напідпитку скоїла наїзд на пішоходів



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Співробітницю поліції обіцяють звільнити

У Рівному ввечері 26 червня співробітниця поліції скоїла наїзд на двох пішоходів. Попередньо, поліцейська перебувала у нетверезому стані.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Встановлено, що 31-річна жителька Рівного, старший слідчий слідчого управління поліції області, виїжджаючи автомобілем заднім ходом, допустила наїзд на двох пішоходів, які йшли вулицею 16-го Липня.

У 33-річної рівнянки медики діагностували забої колін, у 28-річної жительки Рівного — забій спини. Обох після надання допомоги відпустили та не госпіталізовували.

31-річна поліцейська за зовнішніми ознаками перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження освідування відмовилася. На неї поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Крім того, працівники інспекції з особового складу за цим фактом проводять службове розслідування. За результатами перевірки працівницю поліції буде звільнено з органів Національної поліції.

Також її безпосереднього керівника звільнено з посади, а керівника відділу, де працювала поліцейська – притягнуто до дисциплінарної відповідальності.