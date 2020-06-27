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    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)

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    З незрозумілих причин водій вантажівки наздогнав авто ВАЗ, що їхало попереду і протаранив його - Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    З незрозумілих причин водій вантажівки наздогнав авто ВАЗ, що їхало попереду і протаранив його
    Фото Вартові Еспресо

    В результаті зіткнення ніхто не постраждав

    У суботу, 27 червня, на Столичному шосе на виїзді з Києва в бік села Віта-Литовська сталося ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля ВАЗ.

    Відео наслідків аварії опубліковано на Facebook-сторінці Вартові Еспресо.

    Очевидці ДТП стверджують, що транспортні засоби рухалися в одному ряду. З незрозумілих причин водій вантажівки наздогнав авто ВАЗ, що їхало попереду і протаранив його. В легковику знаходився водій і пасажирка.

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    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)
    Фото Вартові Еспресо

    «На щастя, в результаті зіткнення ніхто не постраждав, тільки зник кіт, який втік з автомобіля ВАЗ в лісосмугу», сказано у коментарі до опублікованого відео.

    На місці ДТП працюваа патрульна поліція, утворився великий затор.

    Нагадаємо, на Закарпатті велосипедист та авто не поділили дорогу.

    Як повідомлялося, на проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва стався конфлікт між водіями двох легкових автомобілів, учасником якого став патрульний поза службою.

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