Під Києвом фура протаранила легковий автомобіль. З місця аварії втік кіт (відео)



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З незрозумілих причин водій вантажівки наздогнав авто ВАЗ, що їхало попереду і протаранив його Фото Вартові Еспресо

В результаті зіткнення ніхто не постраждав

У суботу, 27 червня, на Столичному шосе на виїзді з Києва в бік села Віта-Литовська сталося ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля ВАЗ.

Відео наслідків аварії опубліковано на Facebook-сторінці Вартові Еспресо.

Очевидці ДТП стверджують, що транспортні засоби рухалися в одному ряду. З незрозумілих причин водій вантажівки наздогнав авто ВАЗ, що їхало попереду і протаранив його. В легковику знаходився водій і пасажирка.

«На щастя, в результаті зіткнення ніхто не постраждав, тільки зник кіт, який втік з автомобіля ВАЗ в лісосмугу», сказано у коментарі до опублікованого відео.

На місці ДТП працюваа патрульна поліція, утворився великий затор.

Нагадаємо, на Закарпатті велосипедист та авто не поділили дорогу.

Як повідомлялося, на проспекті Маяковського у Деснянському районі Києва стався конфлікт між водіями двох легкових автомобілів, учасником якого став патрульний поза службою.

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