У Росії новобранців весняного призову можуть відправити на війну в Україну (документ)

Воєнні комісари Брянської, Курської та Бєлгородської області мають повідомити про кількість призовників

В Росії новобранців весняного призову від 2004 року народження відправлятимуть на війну в Україну. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі. Як доказ він опублікував документ Міністерства оборони Російської Федерації, підписаний начальником Головного організаційно-мобілізаційного управління Євгеном Бурдинським.

Адресовано документ воєнним комісарам Брянської, Курської та Бєлгородської області. Їх просять надати дані про кількість новобранців, котрих можна відправити у район проведення так званої Спеціальної воєнної операції.

Нагадаємо, Національний медичний дослідницький центр імені Вишневського в Москві заповнений пораненими російськими солдатами, в тому числі солдатами строкової служби.

Російське міністерство оборони та особисто президент РФ Путін із перших днів війни стверджували, ніби строковики не воюють в Україні. Однак росіянам довелося зізнатися в очевидному: призовники кинуті ними до іншої країни, адже деякі з них вже потрапили до полону.

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