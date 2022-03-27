Вранці вороги запустили ракети по Одесі, однак не влучили
Ворог не полишає спроб завдати шкоди Одесі
Зранку 27 березня росіяни запустили дві ракети у сторону Одещини. Жодна не потрапила у ціль. Про це розповів офіцер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, інформує «Суспільне Одеса».
В Одесі вночі та під ранок лунали повітряні тривоги та було чутно постріли. Крім того, окупанти активно проводять саме повітряну розвідку.
На жаль, загарбники не залишають місто поза увагою.
Нагадаємо, в Одесі вночі звучала тривога: вороги ведуть повітряну розвідку.
За словами спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, ворог знизив активну авіаційну роботу в нашому небі.
За словами Братчука, все ще залишається висока ймовірність артилерійських і ракетних ударів саме з акваторії Чорного моря. Йдеться і про одеське узбережжя, і про інші регіони нашої держави.
Напередодні ЗСУ знищили групу диверсантів на Одещині.
Вони намагалися висадитися з моря на території регіону, та зазнали краху.
Також біля узбережжя Одеси кружляв корабель окупантів. Спікер ОВА вказав йому «напрямок».