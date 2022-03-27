Вранці вороги запустили ракети по Одесі, однак не влучили

Уночі та під ранок у місті лунала повітряна тривога

Ворог не полишає спроб завдати шкоди Одесі

Зранку 27 березня росіяни запустили дві ракети у сторону Одещини. Жодна не потрапила у ціль. Про це розповів офіцер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, інформує «Суспільне Одеса».

В Одесі вночі та під ранок лунали повітряні тривоги та було чутно постріли. Крім того, окупанти активно проводять саме повітряну розвідку.

На жаль, загарбники не залишають місто поза увагою.

Нагадаємо, в Одесі вночі звучала тривога: вороги ведуть повітряну розвідку.

За словами спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, ворог знизив активну авіаційну роботу в нашому небі.

За словами Братчука, все ще залишається висока ймовірність артилерійських і ракетних ударів саме з акваторії Чорного моря. Йдеться і про одеське узбережжя, і про інші регіони нашої держави.

Напередодні ЗСУ знищили групу диверсантів на Одещині.

Вони намагалися висадитися з моря на території регіону, та зазнали краху.

Також біля узбережжя Одеси кружляв корабель окупантів. Спікер ОВА вказав йому «напрямок».

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