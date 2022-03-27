  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Вранці вороги запустили ракети по Одесі, однак не влучили

    Уночі та під ранок у місті лунала повітряна тривога - Вранці вороги запустили ракети по Одесі, однак не влучили
    Уночі та під ранок у місті лунала повітряна тривога
    фото з відкритих джерел

    Ворог не полишає спроб завдати шкоди Одесі

    Зранку 27 березня росіяни запустили дві ракети у сторону Одещини. Жодна не потрапила у ціль. Про це розповів офіцер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, інформує «Суспільне Одеса».

    В Одесі вночі та під ранок лунали повітряні тривоги та було чутно постріли. Крім того, окупанти активно проводять саме повітряну розвідку.

    На жаль, загарбники не залишають місто поза увагою.

    Нагадаємо, в Одесі вночі звучала тривога: вороги ведуть повітряну розвідку.

    За словами спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, ворог знизив активну авіаційну роботу в нашому небі.

    За словами Братчука, все ще залишається висока ймовірність артилерійських і ракетних ударів саме з акваторії Чорного моря. Йдеться і про одеське узбережжя, і про інші регіони нашої держави.

    Напередодні ЗСУ знищили групу диверсантів на Одещині.

    Вони намагалися висадитися з моря на території регіону, та зазнали краху.

    Також біля узбережжя Одеси кружляв корабель окупантів. Спікер ОВА вказав йому «напрямок».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна місто окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вранці вороги запустили ракети по Одесі, однак не влучили