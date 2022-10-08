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Росія відновлює рух поїздів по Кримському мосту (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія відновлює рух поїздів по Кримському мосту (відео)
Перший поїзд проїде близько 22:00
скрін з відео

За ніч Кримським мостом планується пропустити 12 пасажирських поїздів

Перший тестовий потяг з 15 вагонами проїхав по пошкодженому Кримському мосту. Про це передають росЗМІ.

Після цього, ймовірно, російський Мінтранс, ймовірно, дозволить відновити залізничний рух.

Відомо, що за ніч Кримським мостом планується пропустити 12 пасажирських поїздів. Перший проїде близько 22:00.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: Крим війна росія Україна окупанти ЗСУ

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