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Безпілотник ледь не вбив 11-річну дівчинку в окупованому Криму – росЗМІ (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Безпілотник ледь не вбив 11-річну дівчинку в окупованому Криму – росЗМІ (відео)
11-річна дівчинка отримала поранення у плече
скріншот з відео

В Криму 11-річна дівчинка отримала поранення в плече після того, як вибуховою хвилею у будинку винесло шибки

В окупованому Джанкої в результаті падіння ракети або безпілотника постраждала 11-річна дівчинка, суттєво пошкоджено два житлові будинки, повідомило 10 жовтня російське державне агентство «Кримінформ» з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Севастопольське видання «ForPost» уточнило, що 11-річна дівчинка отримала поранення у плече після того, як вибуховою хвилею у будинку винесло шибки.

Увечері 10 жовтня джанкойські пабліки у соцмережі «ВКонтакте» та кримські Телеграм-канали повідомили, що мешканці Джанкоя чули звук вибуху. У той же час у місцевих чатах писали про вибухи в районі російського військового містечка.

Російська влада Джанкоя ситуацію поки не коментувала.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.

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Теги: ракета Крим

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