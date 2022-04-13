У лікарні Кривого Рогу поранений окупант вдавав українця, який втратив пам'ять
Ворога затримано та передано спецслужбам
У одній із лікарень Кривого Рогу поранений російський солдат зображав амнезію. Заклики із проханням знайти родичів пацієнта, що втратив пам'ять, почали ширитися в інтернеті, повідомляє Telegram-канал «Дніпро Обласний».
Відтак, пильним громадянам вдалося ідентифікувати особу росіянина, вони знайшли його профіль у соцмережах.
Виявилося, що пораненого окупанта кинули свої ж. Тому він вирішив перевдягтися у цивільний одяг та зображати амнезію, а опісля – втекти до Росії.
Ворога затримано та передано спецслужбам, які після допитів відправлять полоненого до спецтабору.
Нагадаємо, російські військові під час окупації міста Чорнобиля, ймовірно, викрали з України небезпечні радіоактивні матеріали. Про це свідчать фотографії, які вказують на крадіжку та відправлення з Білорусі награбованих в Україні товарів.
Раніше телеведучий Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни.
За словами Кондратюка, якби траєкторія польоту снаряда була трохи іншою, то будинку вже не було б.