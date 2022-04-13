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    Події в Україні

    У лікарні Кривого Рогу поранений окупант вдавав українця, який втратив пам'ять

    Пораненого окупанта кинули свої ж, тому він вирішив перевдягтися у цивільний одяг та зображати амнезію - У лікарні Кривого Рогу поранений окупант вдавав українця, який втратив пам'ять
    Пораненого окупанта кинули свої ж, тому він вирішив перевдягтися у цивільний одяг та зображати амнезію
    фото: Дніпро Обласний/Telegram

    Ворога затримано та передано спецслужбам

    У одній із лікарень Кривого Рогу поранений російський солдат зображав амнезію. Заклики із проханням знайти родичів пацієнта, що втратив пам'ять, почали ширитися в інтернеті, повідомляє Telegram-канал «Дніпро Обласний».

    Відтак, пильним громадянам вдалося ідентифікувати особу росіянина, вони знайшли його профіль у соцмережах.

    Виявилося, що пораненого окупанта кинули свої ж. Тому він вирішив перевдягтися у цивільний одяг та зображати амнезію, а опісля – втекти до Росії.

    Ворога затримано та передано спецслужбам, які після допитів відправлять полоненого до спецтабору.

    Нагадаємо, російські військові під час окупації міста Чорнобиля, ймовірно, викрали з України небезпечні радіоактивні матеріали. Про це свідчать фотографії, які вказують на крадіжку та відправлення з Білорусі награбованих в Україні товарів.

    Раніше телеведучий Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни.

    За словами Кондратюка, якби траєкторія польоту снаряда була трохи іншою, то будинку вже не було б.


    Теги: росія окупанти війна Дніпро військові Україна будинок окупація солдат час #stoprussia
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    У лікарні Кривого Рогу поранений окупант вдавав українця, який втратив пам'ять